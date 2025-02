Tesla inaugura Megapack a Shanghai, ipotesi presenza di Musk

Tesla terrà la mattina dell'11 febbraio la cerimonia di messa in servizio del suo impianto di batterie per l'accumulo di energia Shanghai Megapack, la prima struttura di accumulo di energia del gruppo realizzata fuori dagli Usa. La notizia, riportata oggi dallo Shanghai Securities News, ha dato il via alle speculazioni sulla presenza o meno del patron Elon Musk all'evento, moltiplicatesi quando Cina e Usa sono alle prese con le crescenti tensioni in materia commerciale.

La costruzione dell'impianto è stata completata alla fine del 2024 dopo appena sette mesi di lavoro con la capacità produttiva che dovrebbe aumentare nel corso del primo trimestre dell'anno, rappresentando un altro importante investimento per Tesla in Cina dopo l'inaugurazione della sua Shanghai Gigafactory nel 2019.

Coprendo un'area di circa 200.000 metri quadrati, la struttura ha comportato un investimento di circa 1,45 miliardi di yuan (200 milioni di dollari), in base ai dati dell'amministrazione della Lingang Special Area of ;;China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, a Pudong, che ospita anche la fabbrica che produce la Model 3 e la Model Y. Shanghai Lingang Economic Development Group è il primo cliente cinese di Megapack a seguito della firma dei primi ordini alla cerimonia di inaugurazione dei lavori dello scorso maggio. I prodotti di accumulo di energia Tesla includono Powerwall, Powerpack e Megapack. La Megafactory di Shanghai produrrà principalmente Megapack, batteria commerciale ultra-large che sarà fornita al mercato globale: ogni unità può immagazzinare oltre 3 MWh di energia, sufficienti per alimentare 3.600 case per un'ora, secondo il sito web di Tesla.

Nel frattempo, le vendite di e-car dell'azienda Usa nel Dragone hanno raggiunto un record di 657.000 unità nel 2024, con un aumento dell'8,8% annuo, mentre ha toccato un picco mensile di 83.000 unità a dicembre 2024 (+12,8% mensile).



