Palella Holdings compra Wash Out da Telepass

Palella Holdings, family office di Salvatore Palella, ha acquisito da Telepass la totalità del capitale sociale di Wash Out, azienda milanese con un fatturato superiore a 6 milioni di euro e specializzata nella cura e gestione completa, anche attraverso piattaforme digitali, di veicoli appartenenti sia a privati che ad aziende. La nuova proprietà ha inoltre nominato Gianluca Spriano amministratore delegato e Guido Consoli direttore generale di Wash Out.

L'acquisizione ha l'obiettivo di porre le basi per il rafforzamento, la riorganizzazione ed il rilancio di Wash Out che oggi è operativa a Parigi, Milano, Monza, Roma e Torino e conta più di 80 dipendenti.



