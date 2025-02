Le vendite di Volvo Cars a gennaio calano del 5%

Volvo Cars ha comunicato i dati relativi a gennaio 2024, nel quale la casa svedese ha registrato vendite globali pari a 50.820 autovetture, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite di modelli elettrificati, dal canto loro, sono aumentate in tutti i principali mercati. Il calo delle vendite complessive nel mese, secondo Volvo Cars, è stato in gran parte dovuto alla concomitanza con il Capodanno cinese.

Le vendite di modelli elettrificati, tra completamente elettrici e ibridi plug-in, sono cresciute del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024, rappresentando il 44% del totale delle vendite di gennaio. Le vetture a trazione completamente elettrica hanno invece raggiunto quota 19% di tutte le unità vendute nel corso del mese.

A gennaio, in quanto a modelli, la XC60 si è attestata come il modello più venduto, con 18.972 unità contro i 18.011 del 2024, seguita dalla XC40/EX40, con vendite totali pari a 8.736 vetture e dalla XC90, con 7.473.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA