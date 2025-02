Gennaio in crescita per Citroën sul mercato italiano

I dati elaborati da Dataforce parlano di un inizio di 2025 in senso positivo per Citroën, che in Italia consolida la propria presenza con un incremento della propria quota di mercato. A gennaio, infatti, Citroën ha raggiunto il 4,3% di quota di mercato, segnando una crescita dello 0,9% rispetto all'ultimo trimestre del 2024.

L'andamento positivo anche nel comparto elettrico, dove Citroën si posiziona al secondo posto con una quota del 7,7%. La quota relativa alle autovetture vendute ai privati si attesta al 5,3%, mentre il segmento dei veicoli commerciali cresce fino al 5,4%, con un incremento dello 0,4% rispetto all'ultimo trimestre del 2024.

Protagonista della scena, Citroën C3 che con la versione 100% elettrica, ë-C3, domina il segmento B, mentre la versione a benzina risulta la vettura più venduta in Italia con quel tipo di motorizzazione, in attesa dell'arrivo della versione ibrida. Successo elettrico anche per Citroën C4, al terzo posto nel proprio segmento.



