Renault: De Meo rassicura su lavoratori Fonderie de Bretagne

Il direttore generale di Renault, Luca De Meo, rassicura sui posti di lavoro nel caso in cui la Fonderie de Bretagne, ex filiale del costruttore automobilistico francese, dovesse fallire. ''Se, purtroppo, malgrado gli investimenti fatti da Renault, nessun piano di riacquisto (delle Fonderies de Bretagne.ndr.) dovesse emergere, ci assumeremo le nostre responsabilità, proponendo un posto di lavoro equivalente ai lavoratori, su uno dei nostri siti in Francia'', ha promesso il top manager italiano, intervenendo dinanzi ai parlamentari della Commissione per gli Affari economici dell'Assemblée Nationale, equivalente parigino della Camera dei deputati.

Questa mattina, circa duecento persone hanno manifestato dinanzi alla storica sede di Renault a Boulogne-Billancourt, su appello del sindacato CGT, per difendere i 350 lavoratori della Fonderie de Bretagne (FDB) a rischio chiusura.



