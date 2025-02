Partnership tra Petronas Lubricants International e Dumarey

Petronas Lubricants International, gruppo che opera nella tecnologia dei lubrificanti, e Dumarey Group, realtà di spicco internazionale nello sviluppo e produzione di sistemi di propulsione, hanno siglato una partnership volta a unire le forze nella progettazione di oli motore e fluidi ad alta prestazione per veicoli che utilizzano carburanti alternativi e per veicoli elettrici.

Sfruttando tecniche di connettività e analisi dei dati, questo accordo strategico punta a migliorare lo sviluppo di sistemi in grado di predire la necessità di sostituzione dei fluidi nelle applicazioni dei clienti. Le due aziende stanno anche valutando l'opportunità di sviluppare iniettori adatti ai carburanti a basse emissioni di carbonio.

"Questa partnership con Dumarey rappresenta un passo importante nel nostro percorso per raggiungere gli obiettivi di carbon neutrality. Combinando la nostra esperienza nei fluidi ad alta tecnologia con i sistemi di propulsione avanzati di Dumarey, siamo entusiasti di spingere sull'acceleratore per lo sviluppo di soluzioni innovative che ridurranno le emissioni e miglioreranno l'efficienza del carburante. Insieme, guideremo la transizione verso un'economia a ridotte emissioni di carbonio e plasmeremo il futuro della mobilità" commenta Giuseppe Pedretti, regional managing director Emea di Petronas Lubricants International.

"Siamo felici di collaborare con Petronas Lubricants International per progredire nello sviluppo di motori a idrogeno e sistemi di propulsione elettrificati integrati. La loro profonda conoscenza nella tecnologia dei fluidi sarà fondamentale per migliorare le prestazioni e la durata dei nostri sistemi. Unendo le nostre competenze, miriamo a fornire soluzioni all'avanguardia che guideranno il domani del trasporto sostenibile" sottolinea Pierpaolo Antonioli, chief technology officer di Dumarey Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA