Corrono i conti Ferrari, attesi 7 miliardi di ricavi

Corrono i conti della Ferrari che chiude il 2024 con risultati superiori a tutti i target indicati per l'anno. I ricavi netti sono pari a 6,67 miliardi di euro in crescita dell'11,8% rispetto all'anno precedente, le consegne sono 13.752, in aumento di 89 unità , mentre l'utile netto è pari a 1,5 miliardi (+21%). Numeri che spingono il titolo a Piazza Affari, in rialzo dell'8% a 448 euro, vicino al suo record storico di fine ottobre.



La casa di Maranello, che darà ai 5.000 dipendenti un premio di competitività di 14.400 euro (13.500 lo scorso anno), rivede al rialzo i target 2025, con ricavi superiori a 7 miliardi di euro, in crescita del 5% sul 2024. "Ci aspettiamo una robusta crescita anche nel 2025, che ci permetterà di raggiungere la fascia alta della maggior parte dei nostri target di profittabilità per il 2026 con un anno di anticipo" commenta l'amministratore delegato Benedetto Vigna. "Puntiamo alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Credo sia questa la miglior spiegazione degli straordinari risultati finanziari nel 2024, trainati da un forte mix prodotto e da una crescente domanda di personalizzazioni".

Vigna conferma l'arrivo della Ferrari elettrica entro l'anno, uno dei sei modelli previsti. "La presentazione - spiega - avverrà in un modo innovativo e unico al Capital Markets Day del 9 ottobre, quel giorno ci saranno un sacco di elettroni in giro per Maranello. Procediamo come previsto. Noi - spiega - non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di addizione.

Non lasciamo qualcosa per sostituirla con un'altra, ma aggiungiamo alle termiche e alle ibride l'auto a trazione elettrica completa". Non cambia neppure la strategia in Cina, dove Ferrari resterà sotto il 10% dei volumi totali. "Dobbiamo accertarci che l'avvicinamento al brand avvenga in modo corretto. Potevamo spingere sui volumi, ma non lo abbiamo fatto, diamo priorità alla qualità. Comunque abbiamo ordini che in Cina coprono 5 trimestri", sottolinea il manager che indicherà eventuali modifiche con il nuovo piano al Capital Markets Day.



Nessun timore per un eventuale impatto dei dazi imposti da Donald Trump e di una guerra commerciale: "Abbiamo affrontato il mare grosso negli ultimi anni, affronteremo anche questa sfida nel rispetto delle direttive dei vari governi", assicura Vigna.



Attesa anche per Lewis Hamilton che inizia la sua avventura in Ferrari. "Da Hamilton ci aspettiamo che dia una mano alla parte racing. Per quanto riguarda eventuali implicazioni sui numeri finanziari, invece, bisognerebbe chiedere all'intelligenza artificiale. A livello di brand il suo arrivo fa sicuramente bene, porta una nuova aria. Sarà una bella coppia con Charles Leclerc. Fra poco si scende in pista e vedremo" sottolinea Vigna che parla di "una squadra rinforzata e un obiettivo chiaro: vincere".

Conti negativi invece per Cnh, società che fa parte della galassia Exor e opera nelle macchine per l'agricoltura e per l'edilizia: nel 2024 l'utile è sceso del 45% a 1,26 miliardi, mentre i ricavi hanno segnato un -20% a 19,83 miliardi.

