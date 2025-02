Cnh, utili -45% e ricavi -20% nel 2024

Cnh Industrial ha chiuso il 2024 con utili e ricavi in calo. Nell'intero anno il gruppo ha registrato un utile netto in calo del 45% a 1,249 miliardi di dollari, 0,99 dollari per azione e ricavi in flessione del 20% a 19,8 miliardi, di cui 17,06 miliardi (-23%) generati dalle attività industriali. L'ebit adjusted delle attività industriali è calato del 47% a 1,404 miliardi, con un margine dell'8,2% (da 11,9% nel 2023) e l'utile netto adjusted è sceso del 40% a 1,339 miliardi.

Nell'anno il free cash flow delle attività industriali è stato negativo per 401 milioni, contro un dato positivo per 1,216 miliardi nel 2023.

