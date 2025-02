ZF mette a segno fornitura per 5 milioni di freni 'ibridi'

La ZF ha reso noto di aver stretto un accordo commerciale con un importante gruppo di componentistica automotive per la fornitura di tecnologia brake-by-wire. Secondo quanto comunicato, in forza di tale contratto l'azienda tedesca produrrà oltre 5 milioni di impianti frenanti di nuova generazione.

"L'accordo - chiarisce una nota diffusa da Friedrichshafen - prevede la produzione di serie di dispositivi brake-by-wire insieme a uno sterzo all'avanguardia per una singola categoria di veicoli. Oltre al freno elettromeccanico (Electro-Mechanical Brake) e alla tecnologia by-wire per i freni posteriori, il progetto includerà anche il controllo integrato della frenata (Integrated Brake Control) di ZF e pinze anteriori tradizionali, dando vita a un sistema di frenata 'ibrido' con tecnologia by-wire e idraulica che offre maggiore flessibilità al costruttore".

Questo nuovo dispositivo ibrido, chiariscono gli ingegneri tedeschi, è disponibile per auto e per veicoli commerciali leggeri e prevede un sistema elettrico sull'asse posteriore e uno idraulico su quello anteriore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA