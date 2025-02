Nuovo impianto verniciatura Daimler Truck per abbattere CO2

Grazie al nuovo e moderno impianto di verniciatura, inaugurato presso l'impianto tedesco di Wörth am Rhein, Mercedes-Benz Truck potrà verniciare i suoi veicoli pesanti abbattendo del 40% le necessità di energia e contribuendo, così, in maniera significativa a ridurre le emissioni di CO2 legate alla produzione dei suoi modelli.

Attualmente la fabbrica sforna Actros, Arocs e Atego, in numerose varianti, anche ad alimentazione elettrica, oltre ai mezzi speciali Econic, Unimog e Zetros.

Quando sarà a pieno regime (entro la fine del 2026), il nuovo reparto potrà effettuare la verniciatura di oltre 400 camion al giorno. Grazie all'adozione di nuovi robot e di sistemi più efficienti, lo farà in sole 7 stazioni in luogo delle precedenti 19.

"Nel sito di Wörth - chiarisce Andreas Bachhofer, responsabile produzione veicoli pesanti - siamo riusciti a sviluppare e implementare uno dei processi di verniciatura più innovativi al mondo. Oltre alla conversione delle nostre linee di assemblaggio per la produzione di veicoli con sistemi di azionamento alternativi, il nuovo processo di verniciatura della cabina è uno dei più grandi cambiamenti per la nostra produzione".



