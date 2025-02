Lexus, un 2024 con numeri record anche in Europa

E' stato un 2024 da nuovo record di vendite globali, quello di Lexus, con 851.214 unità ed un aumento totale del 3,3% rispetto al 2023. L'Europa ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati, con un aumento del 20% di vendite pari a 88.184 veicoli, garantendo al marchio la quota di mercato premium del 2,5%, ovvero la migliore di sempre.

Anche in Nord America, la forte domanda dei clienti ha portato ad un aumento dei volumi del 6,7%. A livello globale, il nuovo urban crossover LBX ed il Luxury Mover LM sono stati ben accolti sul mercato e i modelli principali RX ed NX hanno confermato i risultati precedenti, mentre RZ Full Electric ed UX Full Electric hanno registrato un aumento delle vendite del 19%, portando il mix di modelli elettrificati a un record del 52%.

In Europa, le vendite dei veicoli elettrificati, pari a 80.088 unità, sono aumentate del 24% su base annua, rappresentando il 91% delle vendite di Lexus. In Europa occidentale la percentuale aumenta al 99%. I primi tre modelli in Europa sono stati NX con 26.635 unità, LBX con 23.018 unità ed RX con 13.772 unità.

Anche l'Italia ha fatto la sua parte, permettendo al marchio di chiudere l'anno con 6.095 immatricolazioni (+62% sul 2023), il risultato migliore di sempre in Italia, pari ad una quota di mercato del 2,1% (+0,8 punti percentuali rispetto al 2023).

"Nel 2024 - ha commentato Takashi Watanabe, presidente di Lexus International - abbiamo lanciato il nuovo LBX, già molto apprezzato, entrando in un nuovo segmento di mercato ed inoltre, il nuovo Toyota Technical Center di Shimoyama (TTC-S) ha iniziato le operazioni su larga scala, dandoci l'opportunità di crescere come azienda. Nel 2025 lanceremo nuovi modelli e presenteremo progetti innovativi, rimanendo sempre concentrati sul nostro obiettivo di rimodellare il futuro della mobilità attraverso un'ingegneria innovativa".

