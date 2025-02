La Fiat Pandina conquista a gennaio una quota di mercato del 10%

Fiat inizia il nuovo anno confermandosi primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano con oltre 15.800 vetture immatricolate pari ad una quota complessiva del 11,8%. La Pandina, prodotta nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, si conferma 'leader assoluta del mercato': a gennaio ha registrato oltre 13.300 immatricolazioni pari a una quota di mercato del 10%, superando da sola tutti i brand che operano in Italia. Pandina ha conquistato oltre 9.550 clienti privati che costituiscono un record per una vettura venduta in Italia in un singolo mese in assenza di incentivi statali. Il record di Pandina celebra il lancio della Grande Panda, di cui sono stati appena aperti gli ordini. La Pandina, sarà protagonista del segmento delle compatte per i prossimi anni insieme alla sorella maggiore Grande Panda. Risultati in crescita anche per la Fiat 600 che, con circa 15.00 unità immatricolate, si posiziona al quarto posto nel suo segmento e al sesto posto tra tutte le vetture ibride del mercato italiano. Ottimo risultato anche per Topolino che conquista la prima posizione nel mercato dei quadricicli elettrici con 498 unità vendute pari ad una quota di mercato del 39%.



