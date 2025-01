Stellantis avvia la produzione del Fiat Titano in Argentina

Il gruppo automobilistico Stellantis ha annunciato l'avvio della produzione del pick-up Fiat Titano nello stabilimento di Córdoba in Argentina. Secondo il presidente del gruppo per il Sudamerica Emanuele Cappellano l'operazione mira a consolidare la presenza del marchio italiano in un segmento "storicamente rilevante" per Stellantis. "Questo è un primo passo per Stellantis per avere una nuova famiglia di prodotti fabbricati in Argentina, come parte della strategia in Sud America", ha spiegato Cappellano in una conferenza stampa. Lanciato a marzo 2024, il pick-up di medie dimensioni è attualmente prodotto in Uruguay. Il dirigente ha commentato anche la decisione del governo di Javier Milei di ridurre le tasse di importazione sui veicoli elettrici e di alta gamma in Argentina. Le auto di valore compreso tra 39.000 e 71.000 dollari vedranno le loro tariffe ridotte a zero, mentre quelle di valore superiore a questa soglia beneficeranno di una riduzione dal 35% al ;;18% dei dazi. "Queste misure permettono di vendere auto importate di fascia media e medio-alta nel Paese. È un'apertura che amplia le opportunità di mercato per noi e per l'intero settore", ha concluso Cappellano.



