Stellantis annuncia l'assunzione di 1.500 dipendenti in Brasile

Il gruppo automobilistico Stellantis assumerà 1.500 dipendenti in Brasile nel 2025. Lo ha annunciato il presidente per il Sudamerica Emanuele Cappellano in una conferenza stampa, precisando che i contratti riguarderanno gli stabilimenti di Betim (nello stato di Minas Gerais), per circa il 90% della nuova forza lavoro, e Porto Real (Rio de Janeiro), per il 10%. "Abbiamo iniziato a gennaio e continueremo per tutto il primo trimestre. È un periodo di crescita e nuovi sviluppi nel mercato", ha affermato Cappellano.

Il gruppo ha chiuso il 2024 con una fetta di mercato del 29,4% in Brasile, dato migliore dal 2021, con un record di produzione a Betim, con 469 mila unità. "Il 2024 è stato un anno positivo per Stellantis, con risultati che hanno raggiunto livelli storici in Sud America", ha sottolineato Cappellano, citando i 5,2 miliardi di euro di investimenti nella regione tra il 2025 e il 2030, di cui 4,9 in Brasile. Tra le novità annunciate per quest'anno c'è anche lo sbarco nel mercato in Brasile (e in Cile) delle auto elettriche della cinese Leapmotor. "La presenza di Leapmotor sarà un elemento distintivo per Stellantis dal 2025 in poi", ha detto Cappellano precisando che i primi modelli saranno importati ma è previsto che la casa automobilistica produca localmente per poter crescere nella regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA