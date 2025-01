Ricavi Bosch 2024, stabili a 90,5 miliardi. Mobility a 55,9

Nel 2024 Bosch ha realizzato con il complesso delle sue attività un fatturato di 90,5 miliardi di euro che, in termini nominali, rappresenta un calo dell'1% rispetto all'anno precedente. Ma che al netto degli effetti valutari approssimativamente in linea rispetto all'anno precedente, Ciò equivale, si legge nella nota diffusa dal colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, a un margine operativo (EBIT) del 3,5%.

Nel commentare i dati preliminari, in vista della conferenza annuale sui risultati del 2024, che è in calendario per il prossimo 8 maggio, Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch ha sottolineato che "nonostante i nostri sforzi Bosch non è stata completamente immune dagli sviluppi economici, ma abbiamo ottenuto un risultato comparabile con i nostri concorrenti del settore".

Oltre alla debole crescita dell'economia globale, il business complessivo del Gruppo Bosch è stato influenzato negativamente da uno sviluppo molto più lento rispetto al previsto dei mercati in crescita, come quello dell'elettromobilità. La mancanza di vendite in questi settori - sottolinea Bosch - e la conseguente capacità produttiva sottoutilizzata, così come i continui investimenti iniziali elevati per le tecnologie future e gli accantonamenti per i necessari adeguamenti strategici, hanno avuto un impatto negativo sui risultati.

Nonostante tutte le sfide, si legge nella nota, Bosch continua a perseguire rigorosamente i suoi ambiziosi obiettivi aziendali: entro il 2030, l'azienda intende essere tra i fornitori leader nelle sue aree di business nei mercati chiave.

Inoltre, l'azienda punta a una crescita media annua tra il 6 e l'8%, con un margine di almeno il 7%.

Per ciò che riguarda il settore settore Mobility, che è il più importante alle attività dell'azienda, è stato realizzato un fatturato di 55,9 miliardi di euro."In un anno anomalo, in cui tutti i nostri mercati di riferimento hanno registrato un andamento negativo - ha dichiarato Markus Forschner Cfo di Bosch - il settore Mobility ha quasi raggiunto il livello dell'anno precedente e nonostante la flessione del mercato, il fatturato è rimasto praticamente invariato al netto degli effetti valutari".



