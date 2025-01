Il successore di Carlos Tavares alla guida del gruppo Stellantis "dovrebbe essere scelto entro la prima metà del 2025". Lo ha ribadito il presidente del gruppo per il Sudamerica, Emanuele Cappellano, nel corso di una conferenza stampa a San Paolo, in Brasile. "Stiamo lavorando alla successione, il management è impegnato e il nostro Amministratore delegato ad interim (John Elkann) ha questa come priorità", ha detto.



