Škoda ha costruito oltre 925.000 veicoli nel 2024

Škoda Auto nel 2024 ha incrementato la produzione del 4,2% rispetto al 2023, costruendo oltre 925.000 veicoli nei suoi stabilimenti, di cui 575.000 in quello principale di Mladá Boleslav. L'azienda ha realizzato più di 280.000 sistemi di batterie per veicoli elettrici e ibridi plug-in di tutto il gruppo Volkswagen, ha costruito oltre 1 milione di trasmissioni e quasi 500.000 motori.

Lo scorso anno è stata avviata la produzione di modelli nuovi o rinnovati, come Scala, Kamiq, Kylaq, Octavia e Kodiaq, contemporaneamente è stata aumentata la capacità dello stabilimento di Pune, in India, per realizzare il Suv compatto Kylaq, sono stati completati i preparativi per l'assemblaggio dei veicoli in Vietnam, ed è partita in Kazakistan la produzione di Kodiaq in formato SKD.

"Dal punto di vista della produzione, il 2024 è stato uno degli anni più impegnativi nella storia di Škoda Auto - ha affermato Andreas Dick, membro del board di Škoda Auto per produzione e logistica - ciò è dovuto al lancio di un numero record di nuovi veicoli, all'espansione delle nostre capacità produttive internazionali e all'ulteriore ottimizzazione dei processi di produzione".



