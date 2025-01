Dacia festeggia il miglior risultato di sempre in Italia

Il 2024 si è concluso con risultati positivi per Dacia, che ha fatto registrare il record di vendite assoluto dal lancio del brand in Italia nel 2006. Per il secondo anno consecutivo, il marchio si è confermato leader nel mercato retail, conquistando il quarto posto nelle vendite di autovetture.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto del 2024 - ha commentato Guido Tocci, managing director di Dacia Italia - e della traiettorie che sta seguendo il brand. Dacia è in grado si offrire proposte essenziali ma senza rinunce e il nostro valore è insito nel posizionamento e nella strategia del miglior rapporto qualità- prezzo sul mercato".

Una strategia, quella di Dacia, confermata anche per il 2025 e per le novità attese nei prossimi dodici mesi. "Partiamo sempre dalle esigenze del cliente - ha spiegato ancora Tocci - per proporre veicoli in linea con le reali necessità. In un mercato stabile, Dacia cresce del 13% in termini di volume e il 2024 è stato il miglior anno di vendite dal 2006. Questi dati riportano uno sviluppo che perdura nel tempo e una crescita strutturale".

Ad aprire la costante volata di Dacia c'è sempre la Sandero, l'auto estera più venduta in Italia. "Dacia si conferma ancora una volta il brand preferito nel mercato a privati - ha aggiunto il managing director di Dacia Italia - con una crescita rispetto all'anno precedente e una quota di mercato a due cifre che segna un altro record con il quale ha chiuso il 2024".

Considerando il mercato con tutti i canali di vendita, il brand ha totalizzato 99.371 veicoli venduti, e una quota di mercato del 5,65%. La ricetta che detta la rotta di Dacia è quella confermata del posizionamento 'Value for Money', tra risposta alle esigenze dei clienti, soluzioni concrete e accessibili, senza però compromessi in fatto di comfort, tecnologia, versatilità, qualità e affidabilità.



