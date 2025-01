Sarà Tata Communications a 'connettere' le future auto JLR

Per completare la strategia Reimagine che prevede una visione del lusso moderno attraverso il design e una nuova attenzione alla sostenibilità JLR ha concluso un accordo con Tata Communications che fa parte del Gruppo Tata Sons, proprietario anche di JLR. È prevista una più stretta collaborazione tra le due aziende che attraverso soluzioni connesse di nuova generazione permetterà di offrire ai clienti dei brand Jaguar e Land Rover esperienze connesse di livello superiore.

In dettaglio gli sviluppi forniti da Tata Communications daranno accesso nei veicoli software-defined di prossima generazione di JLR a servizi intelligenti anche nelle località più remote di 120 Paesi.

Sfruttando la piattaforma MOVE di Tata Communications, i prossimi suv di medie dimensioni di JLR basati sulla nuova Electric Modular Architecture (EMA) passeranno senza soluzione di continuità tra reti mobili e operatori, consentendo un accesso non-stop a servizi connessi personalizzati, come lo streaming multimediale.

La piattaforma consentirà inoltre uno scambio di dati maggiore e più sicuro tra JLR e i veicoli dei clienti, offrendo aggiornamenti over-the-air più efficienti e supportando l'implementazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) in evoluzione.

Tata Communications, ricorda la nota di JLR, è quotata alla borsa di New York ed è un abilitatore di ecosistemi globali che alimenta l'economia digitale in rapida crescita di oggi in oltre 190 Paesi e territori.

Le attività di Tata Communications leader consentono la trasformazione digitale delle aziende a livello globale (sono clienti 300 delle aziende Fortune 500) con soluzioni di collaborazione e connesse, connettività di base e di nuova generazione, soluzioni di hosting e sicurezza cloud e servizi multimediali.

JLR persegue l'obiettivo di raggiungere zero emissioni di carbonio nella catena di fornitura, nei prodotti e nelle attività entro il 2039. L'elettrificazione, ricorda il comunicato, è fondamentale per questa strategia e prima della fine del decennio le famiglie Range Rover, Discovery e Defender avranno ciascuna un modello 100% a batteria mentre Jaguar sarà completamente elettrica.



