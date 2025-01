Nel 2024 in Europa +8,4% le vendite di nuovi furgoni

Nel 2024 le vendite di nuovi furgoni nell'Ue sono aumentate dell'8,3%, raggiungendo 1.586.688 unità, trainate da risultati positivi in ;;tutti e quattro i mercati chiave. La Spagna ha guidato con un notevole aumento del 13,7%, seguita dalla Germania all'8,4%, dalla Francia all'1,1% e dall'Italia allo 0,9%.

Al contrario, le nuove immatricolazioni di camion nell'Ue sono diminuite del 6,3% nel 2024, per un totale di 327.896 unità. Questa riduzione è stata principalmente guidata da un calo dell'8,5% nelle vendite di camion pesanti, parzialmente mitigato da un aumento del 5,6% nelle immatricolazioni di camion medi. Tra i quattro mercati principali, Germania (-6,9%), Francia (-2,9%) e Italia (-0,7%) hanno registrato cali, mentre la Spagna ha registrato un notevole aumento del 12%.

Le vendite di nuovi autobus nell'Ue sono aumentate del 9,2% nel 2024 rispetto al 2023 con 35.579 unità. L'Italia ha registrato una notevole crescita a due cifre del 26,7%, la Spagna ha visto un aumento del 10,3% e la Francia è cresciuta del 2,2%. La Germania ha registrato un calo del 2%.

"Il calo delle immatricolazioni di autocarri medi e pesanti a zero emissioni è un segnale preoccupante per la transizione verso zero emissioni e dimostra l'urgente necessità di mettere in atto le condizioni essenziali che consentiranno all'Europa di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 più ambiziosi al mondo", afferma Thomas Fabian, chief commercial vehicles officer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA