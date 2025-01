Urso a Flumeri: Italia avrà di nuovo azienda che produce bus

"Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, quando abbiamo preso in mano questo dossier realizzando una svolta tanto auspicata dai lavoratori". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita allo stabilimento di Menarini Spa (ex Industria Italiana Autobus) a Flumeri, nell'Avellinese. "Abbiamo condotto in porto questa operazione consentendo la cessione ad un grande attore industriale - ha proseguito Urso - che ha un piano di rilancio, e non soltanto per lo stabilimento e i lavoratori ma per l'Italia che avrà un'azienda che produce bus, e bus elettrici per un mercato italiano ed internazionale". Urso ha poi detto che si tratta di un altro tassello che consentirà al Paese di portare avanti un rilancio "che stiamo segnando in tanti dossier nella piena convinzione che l'Italia possa rafforzare il suo ruolo nell'industria e nella manifattura europea".

"In questa fabbrica ho trovato lavoratori sereni per il loro futuro e c'è la prospettiva di assumerne altri, a breve, in questa azione di rilancio industriale", ha proseguito Urso. Il ministro ha aggiunto che il governo è impegnato nella crescita dell'intero comprensorio, anche con la realizzazione di altre strutture.

Le imprese per Urso di difendono "con una nuova assertiva politica industriale europea, come quella che stiamo indirizzando. L'Italia è finalmente protagonista centrale sia nei confronti degli Stati Uniti sia in Europa - ha proseguito - ed è per questo che come ministero abbiamo presentato quattro documenti di politica industriale europea ed altri due sono in definizione".



