Stellantis, riprende l'attività a Cassino Plant

Sono stati riaperti questa mattina i cancelli dello stabilimento Stellantis Cassino Plant, fermo dal 6 dicembre scorso. La produzione riprende ancora su un solo turno, nel quale viene concentrata la realizzazione delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio e della Maserati Grecale. Nei capannoni ci sono giù i primi modelli 'prototipo' della nuova Stelvio che entrerà in produzione entro l'anno con una motorizzazione full electric basata sulla piattaforma Stla Large. Parallelamente alla riapertura dell'impianto sono tornati a manifestare davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis Cassino Plant i lavoratori della De Vizia Transfer, la società che fino ad oggi si è occupata delle pulizie industriali ed alla quale non era stato rinnovato il contratto.

La scadenza iniziale del 6 gennaio era stata poi prorogata alla fine di questo mese, al termine di un incontro avvenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In bilico ci sono i 32 posti di lavoro finora dedicati allo stabilimento automobilistico cassinate. A manifestare, con gli addetti Di Vizia, ci sono anche delegazioni delle altre imprese dei Servizi industriali: chiedono il rinnovo dei contratti.



