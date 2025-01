Hyundai amplia le strutture di R&D in Germania

Hyundai Motor Group incrementa i suoi sforzi in Germania per accelerare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni per la mobilità sostenibile. La multinazionale coreana ha, infatti, annunciato l'apertura del nuovo Square Campus presso lo Hyundai Motor Europe Technical Center di Rüsselsheim.

Inoltre, amplierà la sua struttura di collaudo di veicoli elettrici situata presso l'autodromo del Nürburgring. In totale verranno realizzati 25.000 metri quadrati in più di uffici, laboratori, officine e aree test.

"Questa espansione - sottolinea Tyrone Johnson, Managing Director del centro di ricerca europea della cittadina sul Meno - rappresenta un passo convinto nella creazione delle infrastrutture necessarie per il futuro della mobilità. Riflette la nostra fiducia nella crescita del settore dei veicoli elettrici e il nostro impegno a guidare l'innovazione sostenibile. È una testimonianza concreta del nostro percorso verso l'elettrificazione in Europa. Le nuove strutture al Nürburgring confermano il nostro impegno verso i veicoli elettrici ad alte prestazioni, una componente essenziale della nostra identità".



