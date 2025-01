Bridgestone chiude stabilimento di pneumatici in Tennessee

Il produttore giapponese Bridgestone chiuderà lo stabilimento di LaVergne, nello Stato americano del Tennessee, e licenzierà 700 dipendenti. Lo ha annunciato la società in un comunicato stampa, spiegando che la decisione del fermo nella fabbrica dove si producono pneumatici per autocarri e autobus, aiuterà l'azienda a "ottimizzare la propria impronta commerciale, rafforzando la propria competitività nel settore". Bridgestone ha inoltre anticipato riduzioni di capacità presso lo stabilimento di pneumatici agricoli di Des Moines, nello Iowa, e ulteriori dismissioni di personale nei settori manifatturieri, vendite e operazioni negli Stati Uniti. I tagli riguarderanno anche l'America Latina, con riduzioni della forza lavoro e della capacità produttiva in Argentina e Brasile. "Il processo di ridimensionamento interessa le nostre sedi aziendali, le vendite e le operazioni nelle Americhe, dove è necessario un riallineamento dei livelli di personale in risposta al difficile contesto economico", ha dichiarato la portavoce dell'azienda Emily Weaver in una e-mail. "Dei nostri quasi 44.000 dipendenti in Nord America e America Latina, poco meno del 4% lascerà l'azienda nell'ambito di riduzioni volontarie e guidate della forza lavoro". Lo stabilimento di LaVergne è stato il primo impianto di produzione di pneumatici in Nord America per la Bridgestone Corporation. Nel 2009 l'azienda aveva smesso di produrre pneumatici per auto e autocarri leggeri nello stabilimento, licenziando circa la metà dei lavoratori.



