AsConAuto chiude il 2024 con un volume d'affari in rialzo

AsConAuto celebra un 2024 da record con un volume d'affari complessivo di 1.158.661.006,02 euro che permette di rafforzare ulteriormente la sua leadership nel settore della distribuzione di ricambi originali per il comparto automotive. Il risultato rappresenta una crescita del 15,3% rispetto al 2023 e dell'8,7% rispetto al budget fissato per l'anno, segnando un progresso continuo.

"Il 2024 si è chiuso con risultati straordinari, che premiano il lavoro di tutta la nostra rete - ha commentato Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto - Abbiamo dimostrato ancora una volta la capacità di AsConAuto di evolversi per rispondere alle sfide del settore, confermandoci come punto di riferimento per concessionari e autoriparatori".

Guardando al futuro, "Il 2025 sarà un anno cruciale per continuare il nostro percorso di crescita - ha concluso Scarabel - Lavoreremo per consolidare i risultati raggiunti, supportando i concessionari con nuove soluzioni innovative e sostenibili, pronti ad affrontare le sfide di un settore in costante evoluzione".

Intanto, con il nuovo anno ha debuttato, al NADA Show di New Orleans, AsConAuto International, un progetto dedicato alla condivisione delle migliori pratiche globali e alla crescita della rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA