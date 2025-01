Aixam Mega cresce in Europa nei quadricicli leggeri

L'azienda francese Aixam Mega si conferma "come primo brand dei quadricicli leggeri in Europa con una quota di mercato pari al 30,6%, in forte crescita grazie a quasi 64.000 veicoli immatricolati nella categoria: si tratta di un aumento pari al 137% rispetto al 2019. Anche in Italia il trend è positivo: rispetto alle 5.344 unità del 2019 si rileva un aumento del 225% con 17.376 unità per l'anno appena concluso". Lo afferma l'azienda in una nota.

In Italia Aixam Mega detiene una quota di mercato pari al 25,1% che la pone al secondo posto tra i brand più richiesti, grazie a ben 4.358 unità immatricolate nel 2024, dato superiore del 19,2% rispetto al 2023 e del 111% rispetto al 2019. Nel 2024 la City Sport si conferma come il modello più venduto di casa Aixam, con 1.500 esemplari, dei quali 1.195 in versione termica e 305 per la versione elettrica.

"Sono i risultati migliori raggiunti dalla fondazione dell'azienda nel 1983 a oggi. L'ingresso di nuovi attori ha diversificato e rafforzato le dinamiche del mercato e noi abbiamo saputo trarne pieno vantaggio. Sul piano della produzione l'avvio del terzo stabilimento ci ha permesso di raggiungere - e di stabilizzare da settembre 2024 in poi - livelli record di produzione settimanale" sottolinea il direttore generale di Aixam Mega Italia Tom Fage.



