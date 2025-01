Pirelli: Tronchetti, conti in linea, non ci sono novità

AL'-ULA, 26 GEN - Sui conti dell'ultimo trimestre 2024 di Pirelli "non c'è nessuna novità, tutto in linea, non ci sono novità. Va bene. Per ora tutto bene". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della tavola rotonda organizzata ad Al'-Ula in occasione della visita della premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita.

Parlando dello stabilimento in joint venture in Arabia Saudita, Tronchetti Provra ha detto che "la fabbrica partirà nel secondo trimestre di quest'anno, quindi da aprile: la fabbrica è 25% noi, 75% è Pif (il fondo sovrano saudita, ndr), la gestione è nostra e produrrà a regime 3 milioni e mezzo di pneumatici, di cui circa un milione e mezzo marca Pirelli e il resto con un brand locale, questo è il quadro. Abbiamo un ottimo rapporto con l'università Kaust, dove lavoriamo su digital twin, modellistica. Per noi - ha aggiunto a margine della tavola rotonda organizzata ad Al'-Ula in occasione della visita della premier Giorgia Meloni in Arabia Saudita - è importante, potremmo servire l'Arabia Saudita e tutta l'area in una fabbrica qui. È un progetto che ci piace molto. Ci sarà la parte finale di produzione fra il 2030-31. L'inizio della produzione è previsto per il 2027".



