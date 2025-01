Škoda, potenziata la produzione del suv elettrico Elroq

L'obiettivo è di soddisfare una produzione giornaliera, presso lo stabilimento di Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), di 600 unità del suv compatto ed elettrico Škoda Elroq.

Lo stabilimento di Mladá Boleslav è l'unico impianto del gruppo Volkswagen in Europa, e qui vengono prodotti contemporaneamente la Octavia con motore a combustione interna (piattaforma MQB) e l'Enyaq completamente elettrico recentemente aggiornato (piattaforma MEB).

Inoltre, nello stabilimento ceco vengono prodotti anche i sistemi di batterie per il nuovo Elroq e all'aggiornato Enyaq, ma anche batterie di trazione per i modelli elettrici di altri marchi del Gruppo Volkswagen. E, nel dicembre 2024, l'impianto ha raggiunto il traguardo di un milione di sistemi batteria prodotti.

Per liberare capacità produttiva in favore di Elroq, la produzione della Octavia è stata parzialmente trasferita nel 2024 allo stabilimento di Kvasiny, creando così spazio necessario a Mladá Boleslav per raggiungere gli obiettivi prefissati con Elroq, il primo modello completamente elettrico firmato Škoda nel segmento strategicamente importante dei SUV compatti ed è anche il primo modello ad adottare il nuovo linguaggio di design Modern Solid.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA