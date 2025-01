Vucic, nei prossimi giorni al via produzione Panda elettrica

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto oggi che nei prossimi giorni nello stabilimento Stellantis di Kragujevac comincerà la produzione in serie della 'Fiat Grande Panda', il nuovo modello elettrico del gruppo ispirato alla iconica Panda degli anni '80. "Si tratta di un evento importante, anche se non abbiamo ancora realizzato una rete sufficiente di colonnine di ricarica, si era cominciato ma poi tutto si è fermato, dobbiamo ancora fare molto ed essere più efficienti", ha detto Vucic parlando con la stampa serba a Davos. Per la Serbia, ha aggiunto, è cruciale lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. "Sono cose di cui abbiamo grande bisogno, e non dobbiamo restare indietro", ha osservato il presidente a margine del Forum economico mondiale. La cerimonia ufficiale per la presentazione della nuova auto elettrica, con la sua produzione in prova, si era svolta nello stabilimento di Kragujevac lo scorso luglio, alla presenza dello stesso Vucic e dell'allora ceo di Stellantis Carlos Tavares. Per tale nuovo modello, l'impianto nella città industriale della Serbia centrale ha subito una profonda ristrutturazione dopo aver prodotto per anni prima la Fiat Punto e poi la Fiat 500L.



