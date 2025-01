Jatco inaugura nuovo impianto per motori Nissan a Sunderland

Il produttore mondiale di trasmissioni automatiche per autoveicoli Jatco Ltd apre un nuovo stabilimento che darà una spinta all'industria automobilistica britannica. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza della Baronessa Gustafsson, ministro degli Investimenti, e dei funzionari di Jatco e Nissan.

Situato nell'International Advanced Manufacturing Park di Sunderland, l'impianto dalle dimensioni di 138.840 metri quadrati, prevede un investimento di 48,7 milioni di sterline, e creerà fino a 183 posti di lavoro. Presso lo stabilimento, saranno prodotti propulsori elettrificati per il vicino stabilimento Nissan. Inizialmente si tratterà del 3-in-1, che modula e integra motore, inverter e riduttore, allo scopo di renderli più piccoli e leggeri.

Jatco, produttore di trasmissioni automobilistiche con sede in Giappone, ha fornito oltre 129 milioni di trasmissioni automatiche al mercato automobilistico globale dalla sua fondazione nel 1970. L'azienda detiene la prima quota di CVT a livello globale da oltre 15 anni, e punta a raggiungere una capacità produttiva di 340.000 unità con il nuovo stabilimento di Sunderland.

Jatco sta inoltre iniziando i preparativi per l'allestimento della sua nuova unità - un impianto di produzione avanzato e di alta qualità con uffici di livello A in International Drive a Washington - per consentire alla sua nuova divisione aziendale, Jatco UK, di iniziare a fornire Nissan Motor Manufacturing (NMUK). La produzione dei modelli NMUK inizierà a partire dal 2026, anno in cui è previsto il completamento dell'impianto, che è stato sostenuto anche da una sovvenzione del governo britannico.

''Si tratta di un importante passo avanti per il nostro piano EV36Zero, unico al mondo. Non vediamo l'ora di continuare la nostra lunga e proficua collaborazione mentre ci spingiamo verso il nostro futuro elettrico'' ha dichiarato Alan Johnson, Senior Vice President, Manufacturing, Supply Chain and Purchasing, Nissan AMIEO.

Il progetto EV36Zero di Nissan si basa su tre nuovi veicoli completamente elettrici, alimentati da fonti rinnovabili. Il progetto comprende le future versioni completamente elettriche dei crossover Nissan Qashqai e Juke e della nuova Leaf.

