Nissan, nel 2024 novità nella gamma e nei servizi

Si è appena chiuso un anno carico di novità per Nissan in Italia; infatti, ad aprile c'è stata l'anteprima nazionale del nuovo Juke al Milano Running Festival, un crossover forte di uno stile rinnovato, di nuove tecnologie di bordo, e dell'inedita versione N-Sport.

Nello stesso mese il brand nipponico ha presentato il nuovo Qashqai dal design esterno più moderno e dinamico e con interni più eleganti e confortevoli, che si è arricchito della nuova versione N-Design.

A luglio ha rivelato i piani per il ritorno del marchio sportivo Nismo nel Vecchio Continente con il nuovo Ariya Nismo, Suv 100% elettrico, le cui consegne partiranno all'inizio dell'anno in corso. Mentre nel mese di settembre, Nissan ha esteso gli ecoincentivi, fino a un massimo di 11.000 euro, su tutta la gamma Ariya.

Inoltre, a fine 2024 la gamma del marchio giapponese ha guadagnato la variante mild hybrid della X-Trail.

Per quanto riguarda i mezzi commerciali, a luglio la gamma LCV Nissan si è arricchita del nuovo Townstar Evalia, la variante adibita al trasporto persone del veicolo commerciale compatto, che offre abitabilità per sette persone ed è disponibile sia in versione benzina che 100% elettrica. A novembre, invece, è stata la volta della presentazione internazionale del nuovo Interstar, il più grande della gamma LCV del brand, disponibile sia con il propulsore diesel che con il motore elettrico.

Da segnalare l'espansione del marchio anche a livello di mobilità urbana, con l'ampliamento su questo fronte arrivato ad ottobre, tramite la Nanocar 100% elettrica Silence S04, frutto della partnership tra Nissan e Silence.

Mentre, in merito all'attenzione per il cliente, il marchio ha presentato, sempre nel mese di ottobre, Nissan More, il nuovo programma che offre fino a 10 anni di garanzia e che si attiva e si rinnova con il tagliando eseguito in concessionaria.

Per quanto riguarda le vendite del 2024, quelle di Juke hanno superato le 12.000 unità, per una crescita percentuale del 6% rispetto all'anno precedente. Qashqai si è confermato al 4° posto fra i C-Suv più venduti ed al 7° posto fra le auto ibride più vendute in Italia in tutti i segmenti; ed X-Trail con oltre 3.800 unità immatricolate, ha maturato una crescita del 9% in confronto al 2023, risultando all'8° posto fra i D-Suv più venduti nella penisola. Mentre l'Ariya ha quasi raddoppiato i volumi, per via di un incremento percentuale delle vendite del 91% in confronto a quelle del 2023. Infine, gli LCV hanno ottenuto una crescita dei volumi di vendita nel 2024 pari al 31%; nello specifico, Townstar ha fatto segnare un +7%, Primastar un +38%, ed Interstar un +59%.

