Daihatsu, piano per produrre metano dallo sterco del manzo Omi

La casa auto giapponese Daihatsu sta collaborando attivamente con la municipalità di Ryuo, nella prefettura di Shiga, per utilizzare il letame prodotto dal "pregiato manzo Omi" per generare gas metano. Lo racconta il giornale online Asahi Shimbun, spiegando che una intera area dello stabilimento della Daihatsu nella regione, dove viene prodotto il modello SUV Rocky, è stata destinata al progetto. In questo modo il costruttore spera di utilizzare il biogas, ad esempio, nella fusione dei componenti in alluminio dei motori.

"Omi Beef" è il marchio dei famosi bovini giapponesi di color nero allevati nella prefettura di Shiga, il cui letame contiene generalmente meno acqua di quello dei vitelli da latte, spiega l'Asahi. I ricercatori della Daihatsu hanno dichiarato di essere riusciti a generare un gas in modo stabile ottimizzando i processi di metanogenesi e di fermentazione dello sterco dei bovini. Per far ciò l'impianto raccoglie circa 2 tonnellate di letame al giorno da una fattoria vicina, e dopo circa due settimane il gas metano viene generato attraverso un processo di fermentazione. Il gas viene poi immesso in un generatore, la cui produzione di elettricità viene utilizzata per coprire parte della domanda di energia per l'illuminazione dell'impianto, mentre gli avanzi vengono successivamente impiegati come fertilizzanti per i prodotti agricoli.

I funzionari Daihatsu hanno detto anche che sperano di aggiungere il biogas al gas di città in un rapporto di miscela di circa il 10% per la fusione dei prodotti in alluminio, ma si stanno valutando diverse alternative per ridurre i costi di produzione, e in particolare un modo meno ingombrante per disperdere gli avanzi dopo il loro impiego.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA