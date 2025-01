Bmw Italia, 2024 l'anno record con leadership nel premium

Nonostante una situazione di diffusa incertezza, per Bmw Italia il 2024 è stato un anno da incorniciare, all'interno di un processo di crescita continua iniziato cinque anni fa.

"Dopo aver ottenuto nel 2023 la migliore performance di crescita a livello europeo e la seconda a livello mondiale - ha detto durante un evento stampa a Courmayeur Massimiliano Di Silvestre presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - nel 2024 abbiamo fatto segnare la miglior performance di crescita del brand Bmw a livello globale. Grazie a questa performance, Bmw ha conseguito lo scorso anno con 71.046 immatricolazioni che rappresentano una crescita del 17,4% la leadership del segmento premium, facendo segnare il miglior risultato di sempre sul mercato italiano. Contestualmente - ha sottolineato Di Silvestre - Bmw Motorrad ha raggiunto il nuovo record storico di vendite nel nostro Paese e Mini ha guidato la trasformazione del business retail e lanciato la nuova gamma". Nel 2024, è stato precisato, Bmw è passata in Italia nel segmento premium ad una quota del 28,8% (+3,7%) mentre a livello complessivo la penetrazione nel nostro Paese è salita - in base ai risultati ottenuti, con 83.352 unità fra Bmw e Mini - dal 3,8 al 4,5%. Come ormai da 7 anni, il modello più venduto (22.896 unità cioè il 38,2% in più rispetto al 2023) è stato l'X1, con la versione X1 M-Sport scelta da 50% dei clienti. Molto bene anche la Serie 1 ( 8.148 unità) e soprattutto la X2 che ha ottenuto con 6.462 immatricolazioni una crescita del 158%. La Serie 3, leader di mercato, ha totalizzato nel 2024 6.717 vendite (+25,2%) e la Serie 5, con 2.137 unità, è salita addirittura del 67,9%.

Lo scorso anno Bmw Italia ha venduto complessivamente 4.062 veicoli elettrici (29,7%) con la iX1 preferita da 2.366 clienti.

Questo valore colloca Bmw Italia in testa alle vendite dei modelli elettrici premium. Sommando i Bev con i plug-in (Phev) Bmw Italia ha raggiunto un risultato di 9.997 unità, in crescita del 6% rispetto al 2023. Significativo anche il record di 3.881 immatricolazioni (+43%) del brand M, con un risultato di spicco per il modello 'top' il super-suv ibrido da 653 Cv XM, che a fronte di un prezzo che supera i 200mila euro è stato consegnato in 163 unità, cioè il 41% in più rispetto all'anno precedente.

"Un risultato ottenuto - ha detto l'amministratore delegato di Bmw Italia - grazie all'impegno della nostra rete di partner concessionari, con la quale lavoriamo in modo intenso e con grande soddisfazione reciproca". Ad oggi in Italia operano 100 concessionarie, che fanno capo a 39 aziende leader nel settore.

È in avanzata fase di realizzazione il progetto Retail.Next che prevede l'evoluzione degli show-room e dei locali delle concessionarie. Il 50% degli interventi è stato completato e l'obiettivo è di arrivare al 70% nel corso del 2025.

"Si tratta di una trasformazione delle nostre concessionarie in luoghi caldi ed accoglienti - ha detto Di Silvestre - più simili a lounge e show-room di moda, dove ogni dettaglio è importante e l'esperienza del brand sempre riconoscibile ed immersiva. Parlando di Rete, voglio sottolineare al riguardo che grazie al lavoro congiunto dei Service Bmw con quelli Mini, abbiamo per la prima volta raggiunto la quota oltre 500mila clienti gestiti, fedeli ai nostri centri Service, presso i quali hanno potuto fare l'esperienza di un servizio sempre più innovativo grazie al Proactive Care".

Di Silvestre ha affermato che per il 2025 Bmw Italia "intende confermare il trend di crescita. Dal punto di vista del prodotto sfrutteremo appieno la straordinaria offensiva del 2024 che ci ha portato a lanciare sul mercato 31 modelli nuovi o aggiornati nelle gamme Bmw, Min e Motorrad. Inoltre, il 2025 sarà l'anno di lancio della Neue Klasse, un nuovo capitolo della mobilità sostenibile secondo Bmw. Nel nostro orientamento al mercato, proseguiremo il lavoro qualitativo e di posizionamento dei brand, con un chiaro focus sulla costruzione di relazioni speciali con i clienti e con il mercato, sempre insieme con i nostri partner. Molte idee, progetti ed iniziative che insieme al team stiamo trasformando in opportunità di business.

Continueremo a lavorare con grande attenzione ai dettagli, con l'ambizione di confermarci i migliori nel mercato premium per capacità di affascinare gli appassionati di auto e moto innovative nel design, con un livello di tecnologia superiore, con un livello di digitalizzazione differenziante, sempre piacevoli da guidare e mai noiose".

