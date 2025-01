Polestar aggiorna il piano aziendale e punta su nuova gamma

È un nuovo capitolo della sua storia, quello annunciato oggi da Polestar, tra novità sulla strategia e cambiamenti significativi per migliorare le prestazioni operative, commerciali e finanziarie. Il piano aziendale aggiornato prevede una crescita annua composta delle vendite a clienti finali del 30-35% per il triennio 2025-2027 e un Ebitda rettificato positivo a partire dal 2025.

'Ci aspettiamo che il 2025 sia l'anno migliore nella storia di Polestar - ha commentato Michael Lohscheller, ceo di Polestar - e con il nostro design scandinavo, le prestazioni e il marchio premium, Polestar si è posizionato con successo nel mercato automotive globale. Abbiamo tre modelli straordinari disponibili e una clientela in costante crescita e particolarmente appassionata'.

Dopo l'arrivo di Polestar 2 e l'espansione delle consegne di Polestar 3 e Polestar 4, la seconda metà del 2025 vedrà l'avvio previsto delle vendite di Polestar 5. Si tratta di una coupé grand-tourer a quattro posti, ad alte prestazioni, basata su una carrozzeria in alluminio incollato sviluppata internamente da Polestar. Sarà inoltre la prima Polestar a utilizzare la tecnologia a 800 volt.

Oggi Polestar ha annunciato anche che Polestar 7 sarà un SUV compatto premium, pensato per uno dei segmenti premium più redditizi e in più rapida crescita a livello globale. Con il suo portafoglio in espansione, Polestar rafforza ulteriormente la sua posizione come vero marchio globale di veicoli elettrici premium.

'Stiamo costruendo il valore del marchio Polestar - ha spiegato ancora Lohscheller - con il design e le prestazioni al centro del nostro DNA. Tuttavia, per rendere questo brand innovativo, rispettato ed un'azienda di successo e redditizia, sono necessari cambiamenti significativi. Stiamo accelerando l'espansione della nostra rete di Space e la trasformazione commerciale, mentre stiamo riorganizzando la futura gamma di modelli e riducendo in modo significativo la nostra struttura dei costi'.

'Geely continuerà a supportare lo sviluppo di Polestar - ha commentato Daniel Donghui Li, Ceo di Geely Holding Group e membro del consiglio di amministrazione di Polestar - e l'implementazione della sua strategia, incluso lavorare con Polestar per garantire ulteriori finanziamenti in capitale ed emissioni obbligazionarie. Polestar rimane un'importante risorsa globale per Geely, e il nuovo team di leadership sta adottando le giuste azioni per trasformarla da un brand iconico in un'azienda di successo a livello globale'.

Con la produzione già consolidata negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Cina, Polestar continua a rafforzare la sua posizione globale attraverso una rete di produzione internazionale bilanciata. In futuro, a partire da Polestar 7, l'azienda passerà gradualmente da un approccio multi-piattaforma a un'unica architettura, riducendo complessità, costi e investimenti.

