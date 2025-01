Gruppo Renault, un 2024 di crescita per tutti i marchi

Il gruppo Renault festeggia un 2024 positivo con un incremento dell'1,3% rispetto al 2023 grazie, soprattuto, a dieci nuovi lanci che hanno coinvolto i brand Renault, Dacia e Alpine.

In Europa, il gruppo è cresciuto il doppio rispetto al mercato, con vendite in aumento del 3,5% e con 1.599.051 unità vendute.

Rispetto all'alimentazione elettrica, i BEV rappresentano il 9,0% delle vendite del Gruppo Renault, in un anno di transizione in termini di piano prodotto e si prevede un aumento alla luce dei risultati ottenuti da Renault 5 E-Tech Electric nei primi due mesi di commercializzazione.

Per il 2025 il gruppo ha in programma il lancio di sette veicoli, tra cui Renault 4 E‑Tech Electric, Dacia Bigster, Alpine A390 e Mobilize Duo e Bento.

Analizzando singolarmente i marchi, Renault ha registrato un aumento delle vendite dell'1,8%, ossia 1.577.351 veicoli (autovetture e veicoli commerciali).

In Europa, le vendite dei veicoli con tecnologia full-hybrid sono aumentate del 30%, ponendo Renault al secondo posto sul mercato europeo. Mentre le vendite dei veicoli elettrici (autovetture e veicoli commerciali) sono cresciute del 9%, grazie anche a Renault 5 E-Tech Electric, la neo elettrica Car of the Year 2025.

Nei veicoli commerciali Renault raccoglie buoni risultati grazie al successo dei primi veicoli del Renault International Game Plan, Kardian e Koleos: le vendite sono aumentate del 10% in Brasile, dell'81% in Corea e del 7% in Marocco. Anche in Europa Renault riconferma la sua leadership nei veicoli commerciali con una quota di mercato del 15,3% e 310.500 unità vendute, per una crescita del 4,6%.

Infine, il marchio Dacia ha superato la soglia dei 9 milioni di veicoli venduti dal 2004 registrando una crescita del 2,7% rispetto al 2023.

In Europa, il brand mantiene il podio nelle vendite a privati, che costituiscono la clientela principale, con una quota di mercato dell'8,2% (-0 ,1 punti rispetto al 2023), grazie soprattutto ai modelli Sandero (309.392 unità, ossia +14,5% rispetto al 2023), Duster (215.024 unità, ossia +7,3% rispetto al 2023) e Jogger (con 96.440 unità, ossia +2,4% rispetto al 2023). Mentre le vendite di Spring sono diminuite del 63% a causa dell'assenza di incentivi statali. Nel 2025 Dacia sosterrà l'elettrificazione della gamma ampliando l'offerta delle motorizzazioni ibride: Hybrid 140 su Jogger e Duster e Hybrid 155 su Bigster, il primo modello nel Gruppo Renault a poter contare su questa nuova motorizzazione.

Infine, Bigster, ora disponibile l'ordine, arriverà nei concessionari la prossima primavera.



