Costruttori cinesi di auto contro bando Usa a loro tecnologie

La China Association of Automobile Manufacturers (Caam) ha espresso "forte opposizione" alla norma dell'amministrazione Usa che "vieta la vendita e l'import di sistemi hardware e software per auto connesse, nonché di veicoli connessi completi dalla Cina". L'imposizione unilaterale di tali restrizione e la rottura forzata degli scambi economici e commerciali e della cooperazione industriale con Paesi specifici, secondo i media di Pechino, "non solo interrompono la concorrenza leale nel mercato automobilistico globale, ma avranno anche effetti negativi sulla catena industriale globale" con "danni ad aziende e consumatori americani".



