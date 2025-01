Brand Renault nel 2025 ancora crescita di elettrici e ibridi

La marca Renault è cresciuta nel 2024 dell'1,8% a livello globale e del 3,3% in Europa, raggiungendo rispettivamente 1.577.351 immatricolazioni complessive di cui 1.009.000 nel nostro Continente. Un risultato - ha sottolineato Fabrice Cambolive ceo del brand del Gruppo Renault - che fa parte del processo di continua crescita in tutti i mercati mondiali in cui è presente la Losanga ("Dopo la Francia, il nostro maggiore mercato è il Brasile" ha detto Cambolive) e che si basa su precisi pilastri.



"In primo luogo su scelte tecniche e produttive vincenti - ha detto il ceo del brand Renault - così come previsto dal piano Renaulution. Siamo cresciuti del 30% nelle immatricolazioni di modelli ibridi, salendo al secondo posto in Europa, con il 40% di vendite di versioni Full Hybrid. Con le Renault 100% elettriche siamo invece arrivati al 9%, una quota che ha già beneficiato dell'arrivo della R5 tanto che nell'ultimo trimestre questo valore è salito al 16%". Il tutto evidentemente all'interno di una gamma che copre le esigenze di tutti gli utenti.

"Beneficiamo della strategia che prevede di portare ai nostri clienti innovazioni tecnologiche umanizzate. È il caso del 4Control che presente in quasi un terzo delle nostre auto vendute nel 2025 - ha detto Cambolive - o dell'opzione Solarbay che è presente nel 42% del mix". Il ceo della marca Renault ha anche ribadito come nel 2024 sia anche cresciuta qualità delle vendite, "con una cultura del business condivisa con i nostri dealer e con una minore quota di immatricolazioni alle flotte e alle aziende (quindi con maggiore redditività).

È evidente però che all'aumento numerico delle vendite (+3,3% appunto in Europa) si sono accompagnati gli effetti del mix spostato verso l'alto, come dimostra una crescita del 23% del suv di segmento C e D, ed anche il successo (mix del 24%, doppia rispetto al 2023) degli allestimenti top di gamma Esprit Alpine.

Al riguardo, sollecitato da una domanda di ANSA durante una roundtable via web, Cambolive ha confermato che il prezzo medio delle vendite è cresciuto nel 2024, ma "il dettaglio di questo dato potrà essere fornito solo a fine febbraio, in occasione della conferenza sui risultati finanziari".

Il numero uno della marca Renault ha anche accennato all'atteggiamento della Commissione europea è alle richieste che sono state fatte dai costruttori. "Occorre un campo di gioco stabile, per avere regole corrette Paese per Paese che ci permettano di allargare la quota delle 100% elettriche. Oggi il 60% delle persone sono convinte che le auto a batteria siano quello che vogliono guidare. Ma il 62% di questo campione di utenti è agitato. Significa che il potenziale è enorme e partendo dal fatto che il 60% è pronto a cambiare, ritengo che possiamo puntare ad un 70% di favorevoli".

