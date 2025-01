Acea, 'nel 2024 immatricolazioni +0,8%, preoccupante'

"I numeri" di immatricolazioni del 2024 "saranno pubblicati martedì della prossima settimana ma" le stime mostrano che lo scorso anno "ha visto un aumento delle immatricolazioni di autovetture nuove solo dello 0,8% rispetto al 2023. Il numero totale di nuove immatricolazioni di poco più di 10,6 milioni di unità, ancora inferiore del 18,4% rispetto al totale venduto nel 2019". Lo ha dichiarato Sigrid de Vries, direttrice generale dell'Acea, precisando che i numeri "destano preoccupazione". Parlando in conferenza stampa al Motor Show di Brussels, Sigrid de Vries ha aggiunto che secondo gli "analisti di mercato" è prevista solo una "modesta crescita nel 2025". E in un "momento in cui abbiamo bisogno più che mai di una scala per aiutare il mercato industriale a passare alla mobilità verde, questi numeri continuano a destare preoccupazione", ha osservato.

Guardando alle vendite di veicoli elettrici, le previsioni "mostrano un calo del 5,9% in unità nel 2024 rispetto al 2023 e la quota di mercato totale" dovrebbe "fermarsi al 13,6 nel 2024".

"Serve un quadro realistico per la decarbonizzazione del nostro settore, che sia più attento al mercato e non solo guidato dalle sanzioni". Lo ha dichiarato Ola Kallenius, ceo di Mercedes-Benz e neo-presidente dell'Acea (Associazione europea dei costruttori di automobili) in una conferenza stampa al Brussels Motor Show. Il Green Deal europeo "deve essere sottoposto a una verifica della realtà e a un riallineamento, per renderlo meno rigido e più flessibile e per trasformare la decarbonizzazione", ha aggiunto. "In un contesto geopolitico pieno di sfide, la buona notizia è che la nostra industria" dell'automotive "è resiliente e i nostri prodotti sono tra i migliori al mondo". Ricordando che "la nostra industria dà lavoro a 13 milioni di persone e contribuisce al 7% del Pil dell'Ue".



