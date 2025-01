Škoda Auto, oltre 900mila veicoli consegnati nel 2024

Sono 926.600 i veicoli consegnati nel 2024 da Škoda Auto nel mondo, con un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente. La Germania si conferma il mercato più grande, con 187.100 veicoli consegnati e un aumento di 29.200 unità rispetto al 2023. Aumenti assoluti significativi sono stati registrati anche in Turchia (+8.600), Regno Unito (+8.400), Polonia (+7.500) e Spagna (+6.200).

La rinnovata Octavia è rimasta la best-seller Škoda, con 215.700 unità consegnate (+12,4%). Nonostante l'aumento della concorrenza e un rallentamento generalizzato della domanda di veicoli Bev, la famiglia Enyaq ha ottenuto un ottimo riscontro da parte dei Clienti. Škoda ha continuato il processo di rinnovamento degli showroom in linea con la nuova identità aziendale, trasformando oltre 230 concessionarie.

Nel 2025, il brand è pronto per un'ulteriore crescita forte di una gamma giovane e completa, che comprende 12 modelli a livello globale, includendo il nuovo suv Elroq 100% elettrico, il rinnovamento della famiglia Enyaq e il suv compatto Kylaq, destinato a incrementare le vendite nel mercato indiano.

'È emozionante vedere la risposta positiva dei clienti che ha guidato la crescita delle nostre consegne nel 2024, nonostante un contesto di mercato volatile. - ha sottolineato Klaus Zellmer, ceo di Škoda Auto - Con modelli nuovi o rinnovati in gamma, sono grato a tutti coloro che progettano, costruiscono e vendono le nostre auto, così come agli esploratori di tutti i giorni e alle loro famiglie che le rendono parte della loro vita. La performance nei principali mercati europei è forte grazie al design eccezionale, alla sicurezza avanzata e ad altre caratteristiche che siamo in grado di offrire sempre più a ogni nuovo modello. Alla base di questo c'è la nostra strategia di offrire ai clienti ampia scelta di propulsori in quest'epoca di transizione: motori a combustione benzina e diesel, ibridi leggeri e plug-in e modelli completamente elettrici. Il successo delle consegne del 2024 è la migliore preparazione che potessimo avere per un altro anno impegnativo e per la prossima fase di crescita della nostra strategia di internazionalizzazione in India, Asean e Medio Oriente. Mentre ci prepariamo a celebrare il nostro 130° anniversario nel 2025, Škoda Auto è sulla giusta strada'.

I risultati di Škoda nel 2024 sono stati in gran parte trainati dall'aumento delle consegne in tutta Europa, dove il brand ha confermato il quarto posto assoluto in termini di vendite. La Germania ha guidato la classifica con 187.100 veicoli consegnati (+18,5%), che rappresenta la crescita assoluta più elevata (+29.200 veicoli), seguita da ottime performance in Turchia (42.200; +25,7%), Regno Unito (78.700; +11,9%), Polonia (61.400; +13,9%) e Spagna (36.300; +20,6%).

Germania, Repubblica Ceca (84.500) e Regno Unito rimangono i maggiori mercati del brand.

Nel corso del 2024, in Italia Škoda ha immatricolato 38.151 vetture (2023: 33.688; +13,25%)* un dato che rappresenta il record assoluto per la casa boema nel nostro paese. Allo stesso tempo, considerata anche la contrazione generale del mercato, la quota di mercato Škoda negli scorsi 12 mesi è cresciuta fino a raggiungere il 2,45%, il miglior dato di sempre.

Per quanto riguarda la gamma, Octavia risulta il modello più venduto del brand con 215.700 unità consegnate (+12,4%), seguito dal City suv Kamiq (126.000; +8,2%) e da Fabia, che ha ottenuto la crescita percentuale più alta con il 24,1% (117.100 unità).

Anche la domanda di Enyaq suv 100% elettrico è rimasta forte, con 79.500 unità consegnate, nonostante l'aumento della concorrenza nel segmento. E il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità con il lancio su larga scala dei nuovi modelli Škoda.

Oltre al nuovo Enyaq, svelato all'inizio di gennaio, inizierà presto la produzione del suv compatto 100% elettrico Elroq, di rilevanza strategica. Pietra miliare nell'espansione di Škoda in India è il lancio del nuovo suv compatto Kylaq: il brand si sta preparando, inoltre, all'assemblaggio dei veicoli nel nuovo stabilimento in Vietnam.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA