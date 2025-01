Tesla, inizia la produzione in Germania della Model Y

Da oggi negli stabilimenti tedeschi di Tesla inizierà la produzione della Model Y, l'auto di punta dell'azienda di Elon Musk, il modello elettrico più costruito nel mondo. Lo comunica l'agenza tedesca Dpa che cita una portavoce dell'azienda. Nel corso degli ultimi due anni Tesla ha perso in Germania quote di mercato, divenendo terza per forniture di veicoli elettrici dopo Volkswagen e Bmw. Ora la produzione di Model Y dovrebbe costituire un tentativo di invertire questa tendenza.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA