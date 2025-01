A Mobilize una quota della società delle stazioni ricarica Free to X di Aspi

Intesa tra Autostrade per l'Italia attraverso la filiale Free To X con il Gruppo Renault tramite il marchio Mobilize per sviluppare l'infrastruttura di ricarica rapida in Italia. "Mobilize - si legge in una nota- acquisirà una significativa quota di partecipazione in Free To X, filiale di Autostrade per l'Italia dedicata alla ricarica rapida". L'attuale rete di Free To X comprende oltre un centinaio di stazioni di ricarica ad alta potenza soprattutto lungo le autostrade, con una distanza media di circa 50 km tra una stazione e l'altra. "Le parti - si legge in una nota- intendono potenziare l'infrastruttura di ricarica in Italia, concentrandosi su località rilevanti al di fuori delle autostrade". Il perfezionamento dell'operazione tra Mobilize e Free To X, filiale di Autostrade per l'Italia, è soggetto all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. Gli accordi con il Gruppo Renault prevedono che Aspi continui a mantenere il controllo (in qualità di Charging Point Operator) sulle infrastrutture di ricarica situate sull'autostrada, inoltre Aspi opererà a supporto di Mobilize per la crescita delle attività fuori dalla rete autostradale in gestione. FreetoX è nata nel 2021 con l'intento di ampliare il Gruppo, per farne un operatore integrato della mobilità ed oggi è leader delle infrastrutture elettriche in autostrada. «L'avvio di una partnership con Autostrade per l'Italia è un passo significativo nella nostra missione di guidare la transizione verso la mobilità sostenibile. Collaborando con Free To X, non solo miglioriamo l'infrastruttura di ricarica italiana, ma ci allineiamo anche alle nostre ambizioni strategiche di creare una solida rete di ricarica rapida in tutta Europa, rendendo la mobilità elettrica più facile per tutti», afferma Gianluca De Ficchy, Ceo di Mobilize. «Siamo orgogliosi di unire le forze con Mobilize, per fornire soluzioni di ricarica veloci e super veloci per i viaggiatori, incentivandone la crescita anche fuori dalla rete autostradale», commenta Giorgio Moroni, Ceo di Free To X. «Quest'operazione conferma l'importanza dell'azienda in questo settore come promotore chiave della mobilità a basse emissioni nel percorso di transizione verso una mobilità più sostenibile.» Nell'operazione Free To X è stata assistita da BNP Paribas nel ruolo di Financial advisor e dallo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici (GPBL), in qualità di legal advisor.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA