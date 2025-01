Panasonic aiuta Mazda a preparare nuova gamma elettrica

In controtendenza a molti costruttori, Mazda ha in programma di dare impulso al settore dei modelli Nev cioè 100% elettrici e ibridi plug-in, il cui primo debutto commerciale (un crossover) avverrà nel 2027. Un derivato ibrido plug-in di questo nuovo modello - di cui non si conoscono altri dettagli - dovrebbe essere lanciato dopo il 2028. Per farlo Mazda sta lavorando (anche assieme al suo partner cinese Changan Automobile) a una nuova gamma completa di Bev sviluppati e prodotti interamente in azienda, comprese le batterie.

A questo scopo Mazda sta costruendo nella prefettura di Yamaguchi, in Giappone, una nuova fabbrica che vede il colosso Panasonic come partner tecnologico. La capacità annua di questa gigafactory giapponese e stimata in 10 GWh e servirà esclusivamente a equipaggiare i nuovi modelli elettrici Mazda.

L'impianto sarà anche dedicato allo sviluppo dei powertrain e funzionerà da centro ricerche dedicato al miglioramento della tecnologia delle batterie agli ioni di litio e per preparare il passaggio alla produzione e all'impiego di batterie allo stato solido.

I primi accumulatori prodotti nella nuova fabbrica della prefettura di Yamaguchi,, si baseranno su celle cilindriche prodotte da Panasonic Energy e assemblate tra loro secondo i più elevati standard odierni di sicurezza.



