Pechino, +40,7% vendita auto elettriche in Cina nel 2024

Secondo i dati pubblicati da una Federazione cinese di case automobilistiche, le vendite al dettaglio di auto elettriche e ibride in Cina risulteranno aumentate del 40,7% nel 2024 rispetto al 2023, confermando la leadership del gigante asiatico in un settore fortemente sostenuto da Pechino.

Secondo le statistiche della China Passenger Car Manufacturers Federation (Cpca), nel 2024 sul mercato cinese sono stati venduti 10,899 milioni di modelli ibridi o elettrici, un record. Rappresentano il 47% del totale di 22,894 milioni di veicoli venduti in Cina nel 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA