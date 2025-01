Lamborghini da record, consegnate 10.687 vetture nel 2024

Nel 2024 Automobili Lamborghini ha consegnato 10.687 vetture, il 6% in più del 2023, ottenendo il miglior risultato annuale della sua storia. Tutte e tre le macroregioni sono cresciute: l'area Emea ha visto la consegna di 4.227 vetture (+6%), seguita dalle Americhe (3.712, +7%) e dalla regione Apac (2.748, +3%). La crescita, sottolinea Lamborghini in una nota, è stata bilanciata anche per i tre modelli di gamma: in primo piano Revuelto, la prima supersportiva ibrida uscita dallo stabilimento di Sant'Agata Bolognese, che gode di un portafoglio ordini che copre i prossimi anni fino a fine 2026. La gamma Huracán, dal canto suo, si avvia a concludere il suo ciclo produttivo, passando il testimone alla sua erede Temerario. Infine c'è la gamma Urus, che l'anno scorso ha presentato la versione plug-in hybrid Urus SE, destinato a sostituire le attuali versioni Urus S e Performante. Il 2024 inoltre è stato l'anno in cui Automobili Lamborghini ha completato la transizione verso una gamma interamente ibrida, in linea con la sua strategia Direzione Cor Tauri, diventando il primo produttore di supersportive al mondo a offrire un portafoglio completamente elettrificato. "In un periodo di trasformazione, abbiamo introdotto modelli che hanno ricevuto un consenso straordinario, confermando il nostro impegno verso l'eccellenza e lo sviluppo sostenibile", dichiara Stephan Winkelmann, presidente e ad della Casa del Toro, secondo cui "i risultati ottenuti evidenziano il successo nel bilanciamento strategico tra domanda e offerta e di un portafoglio ordini ben calibrato, rafforzando la desiderabilità del marchio e il valore residuo dei nostri prodotti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA