Gruppo Toyota, bilancio vendite positivo in Italia nel 2024

Numeri positivi sul mercato italiano per il gruppo Toyota nel 2024 che, con i marchi Toyota e Lexus, ha totalizzato oltre 135.000 immatricolazioni, maturando una quota di mercato del 7,7%.

Nello specifico, Toyota, con oltre 123.000 immatricolazioni, ha ottenuto una quota record del 7.9%, raggiungendo tra i privati la quota del 9,7%. Un risultato a cui ha contribuito in modo significativo la performance dei modelli realizzati sulla piattaforma TNGA-B, come Aygo X, Yaris e Yaris Cross, che vantano oltre il 10% di quota nei rispettivi segmenti. Mentre nel segmento dei C Suv il brand è al secondo posto, grazie alle vendite di Corolla Cross e C-HR. Quest'ultima, con oltre 16.000 immatricolazioni, entra stabilmente nella top 3 della categoria e, nel 2025, potrà sfruttare ulteriormente l'efficienza della power unit plug-in hybrid dotata di sistema ibrido di 5a generazione.

Al vertice del mercato tra le full hybrid, Toyota ha una quota di oltre il 50% tra le vetture con questa tipologia di alimentazione, per via del successo di modelli come Yaris, Yaris Cross e nuovo C-HR, rispettivamente ai primi tre posti nelle vendite.

Lexus, invece, sottolinea la crescita del gruppo nel mercato premium, chiudendo l'anno con circa 6.100 immatricolazioni, che rappresentano un incremento del 62% rispetto al 2023. Quello del 2024 è il migliore risultato di sempre in Italia, per Lexus, che raggiunge una quota di mercato del 2,1%, migliorando dello 0,8% quella del 2023. Il brand si conferma particolarmente apprezzato dai privati, un canale dal quale confluiscono oltre il 55% delle immatricolazioni. Decisamente importante il contributo a livello commerciale offerto dal nuovo LBX, con il B Suv premium che ha ottenuto oltre 2700 immatricolazioni nel 2024, ed ha maturato il 70% delle vendite conquistando nuovi clienti. Numeri importanti anche per la NX, con circa 2.100 immatricolazioni ed un'ottima performance della motorizzazione plug-in hybrid, che è stata scelta da circa il 40% dei clienti.

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, il brand Toyota Professional ha ottenuto, nel 2024, oltre 6.700 immatricolazioni, che rappresentano una quota record del 3,6% nei segmento dei commerciali leggeri. Significativo il contributo della famiglia Proace, che ha fatto registrare una crescita dei volumi del 25% in confronto al 2023.

