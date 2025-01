Congelati i licenziamenti De Vizia nello stabilimento Stellantis

"Al termine del secondo incontro a Palazzo Piacentini in merito alla vertenza De Vizia Transfer S.p.A. - attiva nei servizi di pulizia e gestione dei rifiuti industriali nell'impianto Stellantis di Cassino - le strutture tecniche del Mimit, i sindacati e le aziende hanno deciso di riaggiornare il tavolo entro il 31 di gennaio. Dall'incontro odierno si segnalano infatti elementi di novità, che dovranno ora essere approfonditi dalle parti". Lo si legge in una nota del Mimit. "I rappresentanti di De Vizia Transfer si sono impegnati a congelare la procedura di licenziamento collettivo avviata a carico dei 32 lavoratori che svolgono attività nel plant di Cassino - prosegue -. L'impegno del Mimit rimane quello di lavorare per una soluzione produttiva e occupazionale".





