Riparte la produzione in Toyota a Bologna

Oggi a Bologna è ripartita la produzione nella sede di Toyota Material Handling Manufacturing Italy di Borgo Panigale, dopo la conclusione dei lavori di ripristino degli spazi danneggiati dall'incidente del 23 ottobre scorso in cui sono morti due lavoratori. Da oggi circa 650 persone sono attive in azienda e altre 170 da remoto. Sono rientrati 450 operai: tra loro i lavoratori della Linea1 e gli addetti alla saldatura, insieme ai reparti Logistica, Cst, Speciali e Litio e alle divisioni Qualità, Collaudo e Ispezione.

A renderlo noto è l'azienda. Sempre oggi hanno ripreso a lavorare, in presenza e da remoto, tutti gli impiegati, mentre la riapertura completa degli uffici è prevista per aprile 2025.

Il 13 gennaio toccherà al reparto verniciatura, mentre dal 21 gennaio torneranno in azienda gli addetti alla Linea 2, per un totale di circa 50 persone. "Oggi ci ritroviamo qui, non solo per riprendere le nostre attività produttive, ma anche per celebrare la forza e la resilienza che ci uniscono. Dopo il tragico evento che ha colpito la nostra comunità, abbiamo attraversato momenti difficili, ma siamo una comunità e affrontiamo questo nuovo inizio insieme", ha dichiarato Michele Candiani, managing director di Tmhmy.



