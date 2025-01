Record globale di vendite per Volvo Cars nel 2024

Il 2024 ha fatto segnare un nuovo record di vendite per Volvo Cars a livello mondiale. Le 763.389 unità consegnate nel corso dell'intero anno, hanno infatti fatto segnare un incremento dell'8% rispetto al 2023. Nel mese di dicembre, Volvo Cars ha invece venduto 73.804 auto a livello globale, registrando un calo del 3% rispetto al dicembre 2023.

Per il costruttore svedese aumentano anche le vendite dei modelli elettrificati. Nel 2024, ha venduto 175.194 vetture completamente elettriche, registrando un incremento del 54% rispetto al 2023 e 177.593 vetture ibride plug-in, in aumento del 16% rispetto al 2023.

Le vendite di modelli elettrificati hanno rappresentato il 46% di tutti i modelli Volvo venduti nel mondo nel corso del 2024, mentre quelle di auto a trazione completamente elettrica hanno costituito il 23% delle vendite complessive di Volvo nel 2024, contro il 16% del 2023.

Le vendite in Europa si sono attestate a 369.685 vetture nel 2024, in aumento del 25% rispetto al 2023. La gamma di modelli elettrificati di Volvo Cars, ovvero modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, ha rappresentato il 65% di tutte le auto vendute in questa area geografica lo scorso anno.

Negli Stati Uniti, poi, Volvo Cars ha venduto 125.243 vetture nel 2024, registrando una diminuzione del 3% rispetto a tutto il 2023. Il numero di modelli elettrificati venduti è aumentato del 20%, rappresentando il 34% di tutte le automobili vendute negli Stati Uniti nel corso dell'anno.

Le vendite in Cina sono diminuite dell'8% rispetto al 2023, per un totale di 156.370 veicoli consegnati nel 2024. Nel complesso, le vendite di modelli elettrificati sono cresciute del 3% nel periodo gennaio-dicembre. Nel 2024 il modello più venduto è risultato essere la Volvo XC60, seguita da XC40 e EX40 e dalla XC90.



