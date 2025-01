Goodyear vende marchio Dunlop a Sumitomo Rubber Industries

Goodyear vende il marchio Dunlop a Sumitomo Rubber Industries per 701 milioni di dollari. Lo annuncia Goodyear in un comunicato stampa citato da Bloomberg, spiegando di aver firmato un accordo definitivo.

La cessione, informa la nota, comprende marchi e attività immateriali necessarie per le operazioni del business del marchio in Europa, Nord America e Oceania per pneumatici di consumo, commerciali e altri pneumatici speciali, insieme a una specifica proprietà intellettuale collegata.

La transazione è soggetta ad approvazioni normative e si prevede che si concluda entro la metà del 2025.



