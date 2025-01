Case automobilistiche Ue verso un 'pool' per evitare multe

Diverse delle principali case automobilistiche europee si stanno organizzando in pool per figurare come un unico costruttore ai fini dell'adempimento degli obblighi comunitari sulle emissioni e 'compensare' eventuali falle acquistando crediti di carbonio dalle aziende di veicoli elettrici, tra cui Tesla e Polestar. La mossa consentirebbe di abbassare le medie complessive, evitando così le multe salate che scatteranno da quest'anno per chi non si adegua alle norme sulle emissioni previste dal regolamento CO2 delle nuove auto, che dal 2035 imporrà lo stop ai motori a combustione interna diesel e benzina. Secondo una dichiarazione di intenti, depositata ieri alla Commissione europea, un primo 'pool' guidato da Tesla si sta formando con, tra le altre, Stellantis, Toyota, Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo Peugeot. Un secondo pool, attualmente più ridotto, si sta costruendo attorno alla Mercedes tedesca con Polestar, Volvo Cars e Smart Automobile.



